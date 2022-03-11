Кабмін знову розширив товари критичного імпорту: додав олію, добрива та боєприпаси

Кабінет міністрів включив нові позиції до переліку товарів критичного імпорту України.

Про це йдеться у відповідній ухвалі уряду.

До переліку додалися молочна сироватка, пшениця, солод, олія кокосова та рапсова, жири та олії, маргарин, кондитерські вироби з цукру та какао-боби, готові харчові продукти для немовлят та дітей молодшого віку.

Перелік поповнився також азотними, фосфорними та калійними добривами, різними фарбами та лаками, костюмами хімзахисту, посудомийними машинами, мобільними wi-fi системами широкосмугового доступу, броньованими автомобілями, танками та їх частинами, лічильниками Гейгера-Мюллера, гранатами, мінами, холодною зброєю.

24 лютого уряд визначив перелік товарів критичного імпорту, на закупівлю якого Національний банк дозволяє купувати валюту.

Це вже дев'яте розширення цього списку за час, який минув після його початкового затвердження.

Економічна правда