Черняк відкликав ліцензію на виробництво алкоголю в Росії

24 лютого холдинг Global Spirits (торгова марка "Хортиця") відкликав ліцензію на виробництво та дистрибуцію продукції на ринку Росії.

Про це пише Forbes.

На підприємстві пояснили, що це повʼязано з військовою агресією. Також у компанії додають, що постачання продукції до Росії припинили ще 2014 року.

Крім того, Global Spirits зупинив роботу Запорізького лікеро-горілчаного заводу "Хортиця" через заборону на продаж алкоголю на внутрішньому ринку, розповів член наглядової ради Олександр Черняк, син Євгена Черняка.

За його словами, інше підприємство Global Spirits, Одеський коньячний завод, поступово відновлює виробництво після зупинки через війну. "Одеський коньячний завод отримав замовлення із закордону. Вже поїхали перші машини за кордон", — каже Черняк.

Він розповів, що Global Spirits також розглядає можливість перенесення декількох ліній запорізького заводу "Хортиця" на захід України.

Зараз Черняки займаються організацією гуманітарної допомоги з Польщі, Австрії, Чехії для України.