Ціни на нафту тримаються на рівні 110 доларів за барель

Ціни на нафту зростають під час торгів 11 березня, але можуть завершити тиждень зниженням.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Травневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на 1,29 дол (1,18%) до 110,62 дол за бар.

Вартість ф'ючерсу на WTI на квітень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі підвищилася на 1,23 дол (1,16%) до 107,25 дол за бар.

За останні пʼять днів Brent подешевшала на 6,66%, WTI втратила 7,2%, незважаючи на те, що котирування досягали рекордних значень з літа 2008 року на початку тижня.

Тижневе зниження може бути зафіксоване на тлі оцінки трейдерами зусиль західних країн щодо заміни російських постачань нафти через війну Росії проти України, пише видання.