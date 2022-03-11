Ціни на нафту тримаються на рівні 110 доларів за барель
Ціни на нафту зростають під час торгів 11 березня, але можуть завершити тиждень зниженням.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Травневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures подорожчали на 1,29 дол (1,18%) до 110,62 дол за бар.
Вартість ф'ючерсу на WTI на квітень на торгах Нью-Йоркської товарної біржі підвищилася на 1,23 дол (1,16%) до 107,25 дол за бар.
За останні пʼять днів Brent подешевшала на 6,66%, WTI втратила 7,2%, незважаючи на те, що котирування досягали рекордних значень з літа 2008 року на початку тижня.
Тижневе зниження може бути зафіксоване на тлі оцінки трейдерами зусиль західних країн щодо заміни російських постачань нафти через війну Росії проти України, пише видання.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua