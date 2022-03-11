Укрпошта відновлює доставку інтернет-замовлень

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Укрпошта з п’ятниці відновила доставку із найбільших маркетплейсів та інтернет-магазинів в Україні.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Серед магазинів, з яких можна замовити доставку – ОLX, Prom.ua, Rozetka, Eva, а також онлайн-магазини одягу, зокрема, і дитячого, товарів широкого вжитку, дитячих іграшок, товарів для дому, тощо.

Як зазначає Укрпошта, йдеться про "Текстиль контакт", Mamazin, Maritel, Domki,Gnom.

Детальніше перелік маркетплейсів та магазинів, із якими відновлена співпраця Укрпошти за посиланням.

"Поступово ми будемо відновлювати доставку з усіх майданчиків, з якими працювали до війни, бо розуміємо, як це важливо для наших клієнтів. Крім того, відновлення доставки з маркеплейсів дозволить українським підприємцям повернутися до роботи, заробляти гроші і посилювати економіку", - коментує заступниця гендиректора Укрпошти Альона Стьопіна.

На 11 березня працює вже 4783 відділення Укрпошти. Окрім цього на маршрути, де це безпечно, виїжджають пересувні відділення. Укрпошта працює майже в усіх областях. В регіонах, де активні воєнні дії – з певними обмеженнями.