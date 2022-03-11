Moody's знизило рейтинг Білорусі

Міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило довгостроковий рейтинг Білорусі та рейтинг її старшого незабезпеченого боргу одразу на чотири ступені – з "B3" до "Ca".

Про це йдеться у пресрелізі агентства.

Одночасно Moody's знизило стелю рейтингів Білорусі у національній та іноземній валюті з "B2" та "B3" до "Caa3" та "Ca" відповідно.

"Зниження рейтингів відображає послаблення кредитоспроможності Білорусі на тлі військового вторгнення Росії в Україну.

Білорусь безпосередньо зазнає значного посилення санкцій, спрямованих проти ключових секторів економіки та фінансової системи, що обмежить і без того вузькі зовнішні резерви країни і поставить під загрозу її здатність обслуговувати свій борг", – йдеться у пресрелізі.

На думку Moody's, дефолт Білорусі стає все більш імовірним з огляду на побоювання щодо готовності уряду погасити свої боргові зобов'язання.

Зниження рейтингу Білорусі пов'язане з серйозним погіршенням кредитного профілю Росії, що історично було ключовим чинником і джерелом фінансової підтримки республіки.

Економічна правда