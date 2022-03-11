Українські оператори відновлюють зв'язок – Держспецзвʼязку

У Харкові мобільні оператори відновлюють інфраструктуру з метою покращення мобільного звʼязку, у Херсоні покриття Київстар становить 96%, Vodafone – 93%, Lifecell – 82%.

Про це повідомляє Держспецзв'язку.

"Оператори мобільного звʼязку та інтернет-провайдери в Україні працюють стабільно та продовжують надавати послуги електронних комунікацій.

У Харкові мобільні оператори відновлюютьінфраструктуруз метою покращення мобільного звʼязку. У Херсоні покриття Київстар становить 96%, Vodafone – 93%, Lifecell – 82%. У Мелітополі, Чернігові та Сумах проводяться відновальні роботи, після того, як окупант намагався знищити інфраструктуру та залишити місця без звʼязку", - йдеться у повідомленні.

Критична інфраструктура АТ "Укртелеком" працює.

"Через низку пошкоджень магістральних ліній був тимчасово відсутній доступ до інтернет-послуг у Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. Надання послуг – уже відновлено у Запорізькій області, роботи з відновлення у Херсонській та Миколаївській областях завершуються", - кажуть у відомстві.

Крім цього, протягом доби була пошкоджена інфраструктура, що призвело до відсутності інтернету та телефонії в Чернігівській області.

Надання інтернет-послуги у Київській області повністю відновлено після аварії.

"Також, оператор зняв обмеження швидкості доступу до інтернету в усіх областях, окрім Сумської – там пріоритет надається на критичні потреби ЗСУ та обʼєктам критичної соціальної інфраструктури. Загальна кількість регіональних вузлів зв’язку, що працюють – 75%", - додають в Держспецзв'язку.

Економічна правда