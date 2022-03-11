Розробник Pokemon Go призупиняє ігровий процес в РФ і Білорусі
Американський розробник ігор та програмного забезпечення Niantic заявив, що його ігри більше не доступні для завантажування в РФ і БІлорусі.
Про це йдеться у заяві компанії в Twitter.
"Ми підтримуємо світову спільноту в надії на мир і швидке припинення насильства і страждань в Україні.
Ігри Niantic більше не доступні для завантаження в Росії та Білорусі, і невдовзі там також буде призупинено ігровий процес", - заявили в Niantic.
Niantic, Inc. - американський розробник програмного забезпечення.
Компанія найбільш відома своїми іграми для мобільних пристроїв з елементами доповненої реальності - Ingress та Pokémon Go (разом з The Pokémon Company).
Економічна правда
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