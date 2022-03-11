Розробник Pokemon Go призупиняє ігровий процес в РФ і Білорусі

Американський розробник ігор та програмного забезпечення Niantic заявив, що його ігри більше не доступні для завантажування в РФ і БІлорусі.

Про це йдеться у заяві компанії в Twitter.

"Ми підтримуємо світову спільноту в надії на мир і швидке припинення насильства і страждань в Україні.

Ігри Niantic більше не доступні для завантаження в Росії та Білорусі, і невдовзі там також буде призупинено ігровий процес", - заявили в Niantic.

Niantic, Inc. - американський розробник програмного забезпечення.

Компанія найбільш відома своїми іграми для мобільних пристроїв з елементами доповненої реальності - Ingress та Pokémon Go (разом з The Pokémon Company).

Економічна правда