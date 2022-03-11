"Тріолан" відновив доступ до інтернету на 70%

Інтернет-провайдер "Тріолан" після хакерської атаки відновив доступ до мережі майже на 70% вузлів у Києві, Харкові, Дніпрі, Полтаві, Одесі, Рівному, Сумах та Запоріжжі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"На жаль, з початку війни ми вдруге зазнали хакерської атаки на ключові вузли мережі. Ряд основних маршрутизаторів були програмно виведені з ладу без можливості віддаленого відновлення. Це підла стратегія ворога, який намагається пошкодити інформаційні мережі та залишити людей без зв'язку", – йдеться у повідомленні провайдера.

"Ми намагаємося якнайшвидше зупинити зловмисників та відновити роботу мережі на всіх територіях... Відновлювальні роботи проводяться з урахуванням комендантської години, що впливає на швидкість відновлення доступу до мережі", – наголосили в компанії.

9 березня мережа "Тріолана" перестала працювати близько 23:20 за київським часом.

Економічна правда