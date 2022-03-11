В Україні створили реєстр нотаріусів, які працюють у військовий час

Сервіс Опендатабот разом із Нотаріальною палатою України створили реєстр нотаріусів зі всієї України, які продовжують працювати попри військовий час.

Про це повідомляє Опендатабот у Teegram.

Зазначається, що список буде регулярно доповнюватись.

"Через військовий стан більшість нотаріальних контор зачинено. Проте для евакуації та перетину кордону дітей не з батьками, а іншими родичами або ж довіреними особами потрібна нотаріально засвідчена згода батьків.

Сторінка з реєстром нотаріусів буде оновлюватись щодня. Для українців доступний перелік нотаріусів, їх контакти та режим роботи. Нотаріусів у списку відсортовано за містами та районами", - йдеться у повідомленні.

Сторінка з реєстром нотаріусів - за посиланням.

Економічна правда