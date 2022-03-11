Всі розділи
Укр / Рус

В Україні створили реєстр нотаріусів, які працюють у військовий час

П'ятниця, 11 березня 2022, 09:08

Сервіс Опендатабот разом із Нотаріальною палатою України створили реєстр нотаріусів зі всієї України, які продовжують працювати попри військовий час.

Про це повідомляє Опендатабот у Teegram.

Зазначається, що список буде регулярно доповнюватись.

"Через військовий стан більшість нотаріальних контор зачинено. Проте для евакуації та перетину кордону дітей не з батьками, а іншими родичами або ж довіреними особами потрібна нотаріально засвідчена згода батьків.

Сторінка з реєстром нотаріусів буде оновлюватись щодня. Для українців доступний перелік нотаріусів, їх контакти та режим роботи. Нотаріусів у списку відсортовано за містами та районами", - йдеться у повідомленні.

Сторінка з реєстром нотаріусів - за посиланням.

Економічна правда

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

компанії влада

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Disney призупиняє бізнес у Росії 11 березня 2022, 08:00
Російський олігарх порівняв владу РФ з більшовиками 10 березня 2022, 19:09
Ще один представник "великої трійки" компаній звукозапису призупиняє діяльність в РФ 10 березня 2022, 17:58
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті