В Україні створили реєстр нотаріусів, які працюють у військовий час
Сервіс Опендатабот разом із Нотаріальною палатою України створили реєстр нотаріусів зі всієї України, які продовжують працювати попри військовий час.
Про це повідомляє Опендатабот у Teegram.
Зазначається, що список буде регулярно доповнюватись.
"Через військовий стан більшість нотаріальних контор зачинено. Проте для евакуації та перетину кордону дітей не з батьками, а іншими родичами або ж довіреними особами потрібна нотаріально засвідчена згода батьків.
Сторінка з реєстром нотаріусів буде оновлюватись щодня. Для українців доступний перелік нотаріусів, їх контакти та режим роботи. Нотаріусів у списку відсортовано за містами та районами", - йдеться у повідомленні.
Сторінка з реєстром нотаріусів - за посиланням.
Економічна правда
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