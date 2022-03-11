Мінцифри купує допомогу ЗСУ за криптовалюту

Українським військовим придбали необхідне спорядження на гроші криптоспілки, зібрані з ініціативи Міністерства цифрової трансформації.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

На зібрані кошти було закуплено 5550 бронежилетів та 500 пластин для них, 3125 тепловізорної та нічної оптики, 3427 медичних засобів, 410 тис. сухпайків, 500 касок, 60 рацій.

"У майбутньому цей список зростатиме. Також зібрані Криптофондом кошти будуть витрачені на: інформаційну протидію російській пропаганді, світову комунікаційну кампанію про правдиві події в Україні, кіберзахист та відновлення цифрової інфраструктури, забезпечення додаткового захисту та міграції реєстрів, придбання технічного обладнання" , – йдеться у повідомленні.

Економічна правда