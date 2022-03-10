Міністр оборони до тих, хто виїхав в інші регіони: не розраховуйте тільки на свої заощадження - шукайте роботу

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що влада робитиме все можливе, щоб допомогти адаптуватися до нових реалій, а людям, які переїхали в інші регіони, порадив не намагатися перечекати і не розраховувати лише на заощадження, а шукати роботу.

Про це він розповів на ФБ.

"Ми переможемо Росію, тільки якщо економіка буде працювати і створюватиме відповідні можливість для оборони. Наші партнери, міжнародні фінансові організації оголосили про значні обсяги підтримки для України. Після перемоги ми швидко відновимо усе зруйноване", - заявив він.

За його словами, у центральній та західній Україні будуть розгортатися додаткові виробничі майданчики, які працюватимуть для сфери оборони. Також частину потужностей перенесуть цивільні підприємства, що знаходяться у зоні ризику.

"Звертаюся до тих, хто був змушений виїхати в інші регіони – не намагайтеся перечекати. Не розраховуйте тільки на свої заощадження. Шукайте роботу. Державна влада буде робити усе можливе, щоб допомогти регіонам адаптуватися до нових реалій.

Діятимуть програми прямої підтримки людей. Але міцний тил – це запорука міцної оборони. Все, що може працювати і розвиватися – повинно це робити. Отримуйте зарплату, сплачуйте комунальні послуги, по можливості намагайтеся не випасти з економічних процесів", - резюмував міністр.