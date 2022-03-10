У "Київ Цифровий" з'явилась мапа працюючих АЗС столиці

У міському застосунку Київ Цифровий з'явилась мапа працюючих АЗС столиці, зокрема там є інформація щодо графіку роботи, типів пального, обмеження (скільки літрів можна отримати за раз) та способу оплати.

Про це повідомляється у телеграмі КМДА.

Також мапа доступна за посиланням — https://cutt.ly/SAF7DFC.