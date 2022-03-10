У "Київ Цифровий" з'явилась мапа працюючих АЗС столиці
Четвер, 10 березня 2022, 20:22
У міському застосунку Київ Цифровий з'явилась мапа працюючих АЗС столиці, зокрема там є інформація щодо графіку роботи, типів пального, обмеження (скільки літрів можна отримати за раз) та способу оплати.
Про це повідомляється у телеграмі КМДА.
Також мапа доступна за посиланням — https://cutt.ly/SAF7DFC.
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