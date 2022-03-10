Всі розділи
Укр / Рус

"Оболонь" розірвала співпрацю з Росією

Четвер, 10 березня 2022, 19:51

Пивоварна корпорація "Оболонь" припинила співпрацю в будь-якому вигляді з країною-агресором РФ та всіма компаніями на її території, а також заборонила використання своєї торгової марки в Росії.

Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.

"Наша компанія ухвалила рішення про припинення будь-якої співпраці з РФ та компаніями на її території. Ми не підтримуємо жодних зв'язків з країною-агресором. Використання на російській території торгової марки компанії "Оболонь" суперечить нашим принципам та громадянській позиції", – зазначено в повідомлення виробника.

Усі виробничі майданчики "Оболоні" працюють в умовах воєнного стану та направили свої зусилля на забезпечення захисників України та цивільного населення питною водою та необхідною військовою допомогою.

Аналогічне рішення розірвати зв'язки з Росією через її вторгнення в Україну 2 березня ухвалило "ЛВН лімітед" (Вінниця), яке виробляє лікеро-горілчані вироби під торговою маркою Nemiroff.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Оболонь

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Нові "сірі кардинали". Хто із забудовників впливає на київську владу 6 вересня 2021, 08:00
Тиждень: хто не закрився на карантин та скільки буде коштувати вакцина від COVID-19 15 листопада 2020, 21:50
Герегам дозволили придбати активи "Оболоні" на Хмельниччині 25 березня 2019, 13:10
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті