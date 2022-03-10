"Оболонь" розірвала співпрацю з Росією

Пивоварна корпорація "Оболонь" припинила співпрацю в будь-якому вигляді з країною-агресором РФ та всіма компаніями на її території, а також заборонила використання своєї торгової марки в Росії.

Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.

"Наша компанія ухвалила рішення про припинення будь-якої співпраці з РФ та компаніями на її території. Ми не підтримуємо жодних зв'язків з країною-агресором. Використання на російській території торгової марки компанії "Оболонь" суперечить нашим принципам та громадянській позиції", – зазначено в повідомлення виробника.

Усі виробничі майданчики "Оболоні" працюють в умовах воєнного стану та направили свої зусилля на забезпечення захисників України та цивільного населення питною водою та необхідною військовою допомогою.

Аналогічне рішення розірвати зв'язки з Росією через її вторгнення в Україну 2 березня ухвалило "ЛВН лімітед" (Вінниця), яке виробляє лікеро-горілчані вироби під торговою маркою Nemiroff.

Економічна правда