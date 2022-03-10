200 підприємств подали заявку на евакуацію на захід України

Понад 200 підприємств подали заявку на допомогу в евакуації на захід України, деякі вже у процесі переміщення.

Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Станом на 10 березня понад 200 заявок. Є підприємства, які вже у процесі переміщення", – написав він.

Парламентарій уточнив, що звернення надходять від представників харчової, деревообробної, текстильної, паливної хімічної промисловості, медицини та машинобудування.

Гетманцев нагадав, що подати заявку можна за посиланням.

Економічна правда