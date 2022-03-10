200 підприємств подали заявку на евакуацію на захід України
Четвер, 10 березня 2022, 18:13
Понад 200 підприємств подали заявку на допомогу в евакуації на захід України, деякі вже у процесі переміщення.
Про це повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев.
"Станом на 10 березня понад 200 заявок. Є підприємства, які вже у процесі переміщення", – написав він.
Парламентарій уточнив, що звернення надходять від представників харчової, деревообробної, текстильної, паливної хімічної промисловості, медицини та машинобудування.
Гетманцев нагадав, що подати заявку можна за посиланням.
Економічна правда
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