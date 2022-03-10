Shell списала 400 мільйонів доларів російських активів
Четвер, 10 березня 2022, 14:25
Компанія Shell повідомила про списання активів російської нафтопереробної промисловості на суму 400 млн дол.
Про це повідомляє Reuters.
28 лютого нафтова компанія оголосила про вихід зі своїх підприємств у Росії з "Газпромом" та пов'язаними з ним організаціями, включаючи флагманський завод з виробництва зрідженого природного газу "Сахалін-2" та проєкт газопроводу "Північний потік-2".
"Очікується, що ці рішення вплинуть на балансову вартість відповідних активів і призведуть до визнання знецінення у 2022 році", – ідеться в річному звіті Shell.
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