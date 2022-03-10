Shell списала 400 мільйонів доларів російських активів

Компанія Shell повідомила про списання активів російської нафтопереробної промисловості на суму 400 млн дол.

Про це повідомляє Reuters.

28 лютого нафтова компанія оголосила про вихід зі своїх підприємств у Росії з "Газпромом" та пов'язаними з ним організаціями, включаючи флагманський завод з виробництва зрідженого природного газу "Сахалін-2" та проєкт газопроводу "Північний потік-2".

"Очікується, що ці рішення вплинуть на балансову вартість відповідних активів і призведуть до визнання знецінення у 2022 році", – ідеться в річному звіті Shell.