Європейські компанії відмовляються від російської деревини. Але не всі
Протягом останнього тижня чимало європейських деревообробних компаній заявили про вихід з російського ринку та відмову від європейської деревини.
Обсяг експорту російської деревини та продуктів з неї становить біля 14 мільярдів доларів США щорічно.
Так, однією з перших від російської деревини та від бізнесу в Росії відмовилася IKEA, що викликало багатогодинні черги в російських магазинах компанії. Про зупинку бізнесу з Росією заявили і такі деревообробні гіганти, як Stora Enso, Metsä та UPM.
Водночас низка інших великих деревообробних компаній, пов’язаних з російською деревиною, продовжують працювати з агресором.
Мова йде зокрема про австрійські Egger та Kronospan, американську International Paper, а також міжнародну компанію Mondi. За наявною інформацією, представники Mondi не зацікавлені у відмові від бізнесу з Росією зокрема через необхідність закриття фабрики в російському місті Сиктивкар.
У зв’язку з російсько-білоруською агресією ЄС заборонив імпорт деревини з Білорусі. Однак аналогічне рішення щодо Росії наразі відсутнє.
Економічна правда
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