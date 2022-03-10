Міністерка енергетики США закликає нафтовиків збільшити видобуток

Голова Міненерго США Дженніфер Гренхольм закликала нафтові компанії країни збільшити видобуток, щоб знизити ціну на "чорне золото".

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Коли нафта коштує 112 доларів за барель, і це відбивається на цінах на бензин – наслідки для людей серйозні та реальні", – заявила Гренхольм.

"Ми перебуваємо у надзвичайній ситуації і маємо збільшити короткострокові поставки там, де це можливо, щоб стабілізувати ринок та звести до мінімуму збитки американським сім'ям", – заявила міністр.

США планує вивільнити 30 млн. барелів нафти зі стратегічних запасів.

Гренхольм додала, що Міненерго та адміністрація Байдена готові працювати над збільшенням можливостей використання чистої енергії.

"Це означає, що ми повинні впроваджувати чисті технології якнайшвидше, але ми не маємо ілюзій, що кожен американець отримає електромобіль або тепловий насос завтра, наступного місяця або наступного року", – сказала вона.

Економічна правда