Окупанти вторглися на об'єкти ГТС, є загроза постачання газу в Україні та Європі – Оператор ГТС
В Операторі ГТС України заявили, що російські окупанти вторглися на об’єкти ГТС: є загроза транспортуванню газу в Україні та Європі.
Про це йдеться у заяві компанії.
"Оператор ГТС України повідомляє про спроби російський військових та озброєних угруповань ЛНР потрапити на територію компресорних станцій Новопсков Луганської області, Куп’янськ Харківської області, а також здійснити втручання в роботу об’єктів ГТС.
Компанія наголошує, що втручання в технологічні процеси роботи ГТС створює значні ризики для безпеки безперервного транспортування газу споживачам в Україні та Європі, і може призвести до технологічної катастрофи в регіоні", - наголошують в компанії.
ОГТСУ вимагає, щоб військові та озброєні угрупування "негайно залишили території компресорних станцій та припинили будь-які спроби впливати на роботу ГТС".
Зазначається, що про надзвичайну ситуацію та загрозу, що склалася, компанія повідомила правоохоронні органи, уповноважені органи державної влади, а також ПАТ "Газпром".
Економічна правда
"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим, і які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua