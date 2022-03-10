Україна отримала 1,4 мільярда доларів від МВФ

Міжнародний валютний фонд вже перерахував України 1,4 млрд доларів екстреної підтримки за інструментом Rapid Financing Instrument.

Про це повідомив голова Національного банку Кирило Шевченко.

"Кошти за цією програмою допоможуть профінансувати першочергові витрати державного бюджету та підтримати платіжний баланс України", - нагадав очільник НБУ.

Він зазанчив, що остаточне рішення щодо використання коштів Україною ухвалюватиме Міністерство фінансів як фінансовий агент України у відносинах із Фондом.

Нагадуємо:

Українська влада припинила співпрацю з Міжнародним валютним фондом в рамках програми Stand-by, другий перегляд якої розпочався за день до війни.

Рада директорів Міжнародного валютного фонду підтримала виділення для України екстреного фінансування обсягом 1,4 млрд доларів.

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим та які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатися можна тут