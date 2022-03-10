У РФ хочуть не повертати літаки у лізингу без рішення російській комісії

Уряд Росії підготував проект постанови, яка дозволить надати авіакомпаніям право не повертати лайнери лізингодавцю.

Проект опубліковано на regulation.gov.ru, передає Інтерфакс.

Передбачається, що ухвала торкнеться договорів про лізинг літаків, укладених до 24 лютого 2022 року. У документі йдеться, що, якщо лізингодавець розірве договір з авіакомпанією і вимагатиме достроково повернути літак чи двигун, рішення про повернення має схвалити урядова комісія з імпортозаміщення. Без такого рішення комісії перевізник зможе продовжити використати літак лізингодавця.

При цьому розраховуватися з лізингодавцем вона може в рублях, а страхувати та перестрахувати повітряні судна та двигуни передбачається "в російських страхових організаціях на умовах, еквівалентних умовам, передбаченим договором".

Нагадуємо:

Євросоюз ввів санкції, які заборонили постачання до Росії цивільних літаків та запчастин, а також їхнє техобслуговування та страхування. Крім того, санкції зобов'язують лізингодавців розірвати до кінця березня контракти з російськими авіакомпаніями.

Більшість літаків російських перевізників - іноземного виробництва, насамперед, Boeing і Airbus. Майже всі вони зареєстровані там. Понад половина літаків, за даними консалтингової компанії Cirium, перебувають у лізингу іноземних власників.