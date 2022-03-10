Google Play обмежений у РФ: тепер завантажити можна лише безкоштовні програми

Компанія Google заявила про призупинення платежів з РФ у Google Play, у зв'язку з чим російські користувачі не зможуть купувати нові програми або продовжувати передплату на вже придбані.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

"У зв'язку з порушеннями роботи платіжних систем, ми припинимо платіжну систему Google Play для користувачів у Росії найближчими днями", - зазначили там.

Це означає, що під час призупинення користувачі не зможуть купувати програми та ігри, оплачувати підписки або здійснювати будь-які покупки цифрових товарів у програмах за допомогою Google Play у Росії.

Безкоштовні програми залишаться доступними у Play Store, уточнюється у повідомленні. А користувачі зможуть отримувати доступ до програм та ігор, оплачених раніше.