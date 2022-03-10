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Японський виробник принтерів Epson призупиняє поставки в РФ і Білорусь

Четвер, 10 березня 2022, 10:31

Японський виробник принтерів Epson заявив, що призупиняє постачання своєї продукції до Білорусі та Росії.

Про це йдеться у заяві компанії.

"Epson та компанії групи глибоко стурбовані конфліктом в Україні та гуманітарною кризою в регіоні.

Щоб підтримати надання гуманітарної допомоги постраждалим від кризи, ми жертвуємо 1 мільйон доларів США через УВКБ ООН і Червоний Хрест. 

Також ми прийняли рішення призупинити експорт нашої продукції до Росії та Білорусі. Epson Group наполегливо закликає негайно припинити конфлікт", - йдеться у заяві.

Економічна правда

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компанії Японія Росія

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