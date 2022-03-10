Велика гірничодобувна компанія Rio Tinto розриває зв'язки з російським бізнесом

Rio Tinto стала першою великою гірничодобувною компанією, яка оголосила про розрив усіх зв'язків із російським бізнесом.

Про це повідомляє reuters.

Компанія раніше заявляла, що вона не має операційних активів або співробітників, яких можна було б вивести з Росії чи України, але цей крок пов'язаний з тим, що після початку вторгнення 24 лютого західні фірми зазнають зростання тиску з метою залишити Росію.

Гірничодобувна компанія володіє 80% акцій Queensland Alumina у спільному підприємстві з російським "Русал Інтернешнл" Олега Дерипаски, другим за величиною виробником алюмінію у світі.

Компанія не прокоментувала, як її рішення про припинення відносин із російськими підприємствами вплине на відносини з цією компанією.