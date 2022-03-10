Hitachi призупинить свою діяльність у Росії
Японська Hitachi Group вирішила тимчасово припинити свою діяльність у Росії.
Про це йдеться у заяві компанії.
Відповідно до заяви, виняток - продукція та технічна підтримка електричних систем, електрообладнання.
Компанія також займалася виробництвом та продажем будівельної техніки, проте продажі цих продуктів у Росії становили близько 0,5% від загальної виручки корпорації.
Дочірнє підприємство корпорації Construction Machinery раніше вже оголосило про зупинення експорту важкої техніки до Росії, зокрема гідравлічних екскаваторів.
Нагадаємо:
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав UnionPay і Hitachi припинити надавати свої послуги в РФ.
Hitachi - одна з найбільших світових багатопрофільних корпорацій.
Економічна правда
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