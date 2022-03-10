Hitachi призупинить свою діяльність у Росії

Японська Hitachi Group вирішила тимчасово припинити свою діяльність у Росії.

Про це йдеться у заяві компанії.

Відповідно до заяви, виняток - продукція та технічна підтримка електричних систем, електрообладнання.

Компанія також займалася виробництвом та продажем будівельної техніки, проте продажі цих продуктів у Росії становили близько 0,5% від загальної виручки корпорації.

Дочірнє підприємство корпорації Construction Machinery раніше вже оголосило про зупинення експорту важкої техніки до Росії, зокрема гідравлічних екскаваторів.

Нагадаємо:

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров закликав UnionPay і Hitachi припинити надавати свої послуги в РФ.

Hitachi - одна з найбільших світових багатопрофільних корпорацій.

Економічна правда