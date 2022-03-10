Росіяни більше не зможуть отримувати гроші на YouTube – відключили монетизацію

Відеохостинг YouTube повністю призупинив усі функції монетизації для російських користувачів, включаючи передплату Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстікери та "мерч".

Відповідне повідомлення отримали автори роликів із Росії, повідомляють місцеві ЗМІ.

"Це означає, що автори YouTube тимчасово перестануть отримувати прибуток від цих функцій у Росії. Ці зміни не поширюються на глядачів, які знаходяться поза Росією", – йдеться у повідомленні відеохостингу.

На початку березня YouTube тимчасово відключив показ реклами російським користувачам через війну в Україні. У авторів відео залишалася можливість заробляти альтернативними способами – за допомогою щомісячної підписки YouTube Premium, яка дозволяє дивитися відео без реклами, за допомогою суперчатів та суперстікерів, спонсорства.