Нацбанк відкрив рахунок для гуманітарної допомоги українцям

Нацбанк для Мінсоцполітики відкрив рахунок для гуманітарних цілей. На нього іноземці та українці можуть переказати благодійну допомогу.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Міністерство соціальної політики використовуватиме зібрані кошти для підтримки громадян України, які найбільше страждають від війни. Зазначається, що потреба в рахунку з’явилася, аби впорядкувати надходження коштів від донорів на гуманітарну допомогу постраждалим від війни.

На відміну від спецрахунку, відкритого для фінансування потреб Збройних Сил, кошти з цього рахунку витрачатимуться для допомоги громадянам, які найбільше страждають від війни з Росією.

На них купуватимуть продукти та облаштовуватимуть місця розміщення для біженців, забезпечуватимуть їх одягом та взуттям, ліками та товарами першої необхідності.

Також із зібраних коштів біженцям і тимчасово переміщеним особам надаватимуть одноразову грошову допомогу.

Рахунок – мультивалютний, створений для переказу коштів від міжнародних партнерів та донорів (в іноземній валюті) і від українського бізнесу та громадян (у гривні).

Реквізити рахунку Міністерства соціальної політики: UA823000010000032302338301027.