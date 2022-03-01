ДПЗКУ запустила млини для виробництва борошна

"Державна продовольчо-зернова корпорація" запустила млини для забезпечення борошном населення та військових підрозділів в умовах воєнного стану.

Про це повідомляється на офіційній сторінці корпорації.

"Рішення ухвалено з урахуванням численних звернень керівників обласних державних адміністрацій щодо потреби в постачанні борошна хлібопекарським підприємствам, що перебувають насамперед в регіонах, що найбільше страждають від військової агресії РФ. Станом на 28 лютого надано дозвіл на переробку зерна пшениці обсягом 4,1 тис. тонн", - йдеться у повідомленні.

Виробництво борошна триває на Кролевецькому (Сумська обл.), Тернопільському та Богданівецькому (Хмельницька обл.) комбінатах хлібопродуктів, а також Черняхівському (Житомирська обл.) та Великолепетиському (Херсонська обл.) елеваторах.

До складу ДПЗКУ входить розгалужена мережа філій: лінійні та портові елеватори, млини, комбікормові та круп'яні заводи. Сумарно 53 підрозділи-філії корпорації можуть зберігати 3,7 млн тонн зернових, включаючи близько 2,5 млн тонн на рік сумарних потужностей із перевалки зернових вантажів на експорт в Одеському та Миколаївському портах.

Економічна правда