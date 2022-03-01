Нацдепозитарій припиняє відносини з центральним депозитарієм Білорусі
Нацдопзитарій України (НДУ) оголосив про припинення кореспондентських відносин з центральним депозитарієм Білорусі.
Про це повідомляє прес-служба НДУ у Facebook.
"Враховуючи факт неприпустимих дій Республіки Білорусь щодо України, а саме щодо підтримки та участі в акті збройної агресії Російської Федерації по відношенню до України, Національний депозитарій України повідомляє про розірвання договору з Республіканським Унітарним Підприємством "Республіканський Центральний Депозитарій Цінних Паперів" (РУП "РЦДЦП") в односторонньому порядку та припиненням кореспондентських відносин.
НДУ закриває всі рахунки в РУП "РЦДЦП", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда
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