ЄБРР готує санкції проти РФ і Білорусі: можуть відрізати доступ до фінансів
Рада директорів ЄБРР схвалила пропозицію запровадити жорсткі санкції проти РФ і Білорусі. У разі їх затвердження доступ РФ і Білорусі до фінансування й експертизи буде призупинено на невизначений термін.
Про це йдеться в пресрелізі ЄБРР.
Далі слово за Радою правління.
"У разі схвалення правлінням доступ Росії й Білорусі до фінансування й експертних знань ЄБРР буде призупинено на невизначений термін", – заявили в банку.
На ухвалення рішення в управителів є 30 днів.
"ЄБРР у співпраці з нашими партнерами також вивчає пакет екстреного фінансування для регіону. Пакет може включати підтримку ліквідності приватного та державного секторів, а також муніципалітетів, які постраждали від напливу біженців.
Банк чітко засудив вторгнення в Україну та висловив свою непохитну підтримку України", – додали в ЄБРР.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua