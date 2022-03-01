Україна потребує оперативних супутникових знімків: закликала до космічних агентств і компаній

EOS Data Analytics Макса Полякова разом із Кабінетом міністрів закликає компанії, які мають супутникові знімки, та космічні агентства, підтримати Україну супутниковими даними в режимі реального часу.

Про це повідомила пресслужба компанії.

EOSDA у вівторок закликала всі організації, які працюють з дистанційним зондуванням Землі, надати актуальні знімки України та Східної Європи в режимі реального часу з високим чи середнім розширенням з оптичних чи радарних супутників компанії EOSDA.

Компанія допрацювала свою платформу, щоб мати можливість в реальному часі аналізувати військову ситуацію, аби рятувати життя людей. Опрацьовані та проаналізовані дані будуть передані українським військовим та гуманітарним організаціям.

EOSDA потребує оперативних та актуальних даних, щоб доносити інформацію та релевантну аналітику щодо ворожих військ та заходів доозброєння (особливо дозаправлення) вночі та попри хмарність, що неможливо при використанні знімків з оптичних супутників.

Знімки з оптичних супутників, які наразі доступні в Україні, малопридатні – вони часто перекриті хмарами, були зроблені понад 72 години назад чи з обох причин.

Зауважується, що деякі провайдери даних можуть стикнутися з обмеженнями у роботі з приватною компанією в Україні.

"У такому випадку ми з’єднаємо постачальників даних з Михайлом Федоровим, Міністром цифрової трансформації України, а також з іншими представниками уряду та органів безпеки для того, щоб дані передавалися їм та/або ініціювалося подальше опрацювання інформації силами EOSDA", – йдеться в заяві.

Засновник компанії Макс Поляков пояснює, що "застарілі оптичні супутникові знімки використовуються для цілей PR та як докази військових злочинів для майбутніх розглядів у міжнародному кримінальному суді. Україні потрібні практичні дані, щоб мати можливість врятувати мільйони невинних людей і суверенітет країни".

Компанія звертається до IAI, Iceye, Capella, Канадського та Європейського космічних агентств, а також Німецького аерокосмічного центру, для надання даних радіолокаційного дистанційного зондування, та Planet, MAXAR, Airbus, SIIS, Space View, Blacksky, для надання знімків з оптичних супутників.