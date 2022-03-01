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Bolt перекаже 1 мільйон євро на підтримку України: що ще зроблять

Вівторок, 1 березня 2022, 14:57

Сервіс таксі Bolt оголосив, що перекаже 1 млн євро на підтримку України. Протягом наступних двох тижнів надійдуть ще понад 4 млн євро.

Про це у Twitter повідомив CEO та засновник Bolt Маркус Вілліг.

"Сьогодні @boltapp жертвує 1 мільйон євро на підтримку України.

Протягом наступних двох тижнів надійде ще понад 4 мільйони євро", – написвв він.

"Ми виступаємо проти російського вторгнення в Україну. Ми разом з нашими 112 співробітниками в Україні. Слава Україні!" – додав Вілліг.

Він пояснив, що Bolt вдається до трьох кроків:

  1. Переказ 5% усіх замовлень Bolt у Європі протягом наступних двох тижнів на підтримку українського народу;
  2. Вилучає російську продукцію з Bolt Market;
  3. Припиняє свою діяльність в Білорусі.

"Це буде коштувати нам мільйони. Але свобода коштує більшого", – додав Вілліг.

"Родом з Естонії, ми дуже добре знаємо ціну свободи. Довгих 48 років наші батьки та діди чекали закінчення окупації. Європа не може повторити ту саму помилку", – резюмував він.

Економічна правда

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