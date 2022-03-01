Bolt перекаже 1 мільйон євро на підтримку України: що ще зроблять
Сервіс таксі Bolt оголосив, що перекаже 1 млн євро на підтримку України. Протягом наступних двох тижнів надійдуть ще понад 4 млн євро.
Про це у Twitter повідомив CEO та засновник Bolt Маркус Вілліг.
"Сьогодні @boltapp жертвує 1 мільйон євро на підтримку України.
Протягом наступних двох тижнів надійде ще понад 4 мільйони євро", – написвв він.
"Ми виступаємо проти російського вторгнення в Україну. Ми разом з нашими 112 співробітниками в Україні. Слава Україні!" – додав Вілліг.
Він пояснив, що Bolt вдається до трьох кроків:
- Переказ 5% усіх замовлень Bolt у Європі протягом наступних двох тижнів на підтримку українського народу;
- Вилучає російську продукцію з Bolt Market;
- Припиняє свою діяльність в Білорусі.
"Це буде коштувати нам мільйони. Але свобода коштує більшого", – додав Вілліг.
"Родом з Естонії, ми дуже добре знаємо ціну свободи. Довгих 48 років наші батьки та діди чекали закінчення окупації. Європа не може повторити ту саму помилку", – резюмував він.
Економічна правда
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