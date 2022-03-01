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У Мінцифри пояснили, що робити, якщо окупанти забрали телефон та SIM-карту

Вівторок, 1 березня 2022, 14:27

Якщо окупанти забрали телефон та SIM-карту, варто негайно повідомити про це своєму мобільному оператору в контактному центрі - номери будуть заблоковані.

Про це повідомляють в Мінцифри.

"Якщо окупанти забрали ваш телефон та SIM-карту — негайно повідомте про це своєму мобільному оператору в контактному центрі:
  • Vodafone — 111
  • Київстар — 466
  • lifecell — 5433.

Номера будуть заблоковані та окупанти не зможуть ними скористатися", - пояснили у відомстві.

Економічна правда

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