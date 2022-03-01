У Мінцифри пояснили, що робити, якщо окупанти забрали телефон та SIM-карту
Вівторок, 1 березня 2022, 14:27
Якщо окупанти забрали телефон та SIM-карту, варто негайно повідомити про це своєму мобільному оператору в контактному центрі - номери будуть заблоковані.
Про це повідомляють в Мінцифри.
"Якщо окупанти забрали ваш телефон та SIM-карту — негайно повідомте про це своєму мобільному оператору в контактному центрі:
- Vodafone — 111
- Київстар — 466
- lifecell — 5433.
Номера будуть заблоковані та окупанти не зможуть ними скористатися", - пояснили у відомстві.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua