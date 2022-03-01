У Мінцифри пояснили, що робити, якщо окупанти забрали телефон та SIM-карту

Якщо окупанти забрали телефон та SIM-карту, варто негайно повідомити про це своєму мобільному оператору в контактному центрі - номери будуть заблоковані.

Про це повідомляють в Мінцифри.

"Якщо окупанти забрали ваш телефон та SIM-карту — негайно повідомте про це своєму мобільному оператору в контактному центрі: Vodafone — 111

Київстар — 466

lifecell — 5433. Номера будуть заблоковані та окупанти не зможуть ними скористатися", - пояснили у відомстві.