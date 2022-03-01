БЕБ просить українців повідомляти про необґрунтовані ціни на житло для переселенців

Бюро економічної безпеки просить українців повідомляти про необґрунтоване підвищення цін на житло, товари та послуги.

Про це йдеться у повідомленні БЕБ.

Зазначається, що Бюро відслідковуватиме випадки необґрунтованого підвищення цін на житло для переселенців, послуги та товари. У БЕБ вважають, що такі дії на час воєнного стану "варто прирівнювати до мародерства", а після перемоги у війні розглядати як економічний злочин.

Відомство закликало повідомляти про такі випадки Бюро економічної безпеки – воно оперативно повідомлятимемо Територіальну оборону та фіксуватимеме їх у для подальшого розслідування у мирні часи.

Звертатися можна на адресу електронної скриньки: zvernennya@esbu.gov.ua