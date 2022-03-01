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ОККО зняла обмеження на продаж дизпального

Вівторок, 1 березня 2022, 09:27

Мережа автозаправних станцій ОККО послабила обмеження на продаж автомобільного пального, введені кілька днів тому.

Про це повідомляється на сторінці ОККО у Facebook.

"Від сьогодні всі наші працюючі АЗК по всій Україні готові знову заправляти дизельним пальним без обмежень в об’ємі. Тобто опція "до повного" знову доступна.

Київ та область: збільшено можливий об’єм заправки "92" та "95" бензинами до 50 літрів на одне приватне авто", – ідеться в повідомленні.

Зазначається, що розрахуватися можна готівкою і банківськими картками за умови відсутності технічних несправностей системи.

Які АЗК наразі працюють – можна дізнатися за телефоном 0 800 501 101 та за посиланням.

Економічна правда

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ОККО бензин дизпаливо

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