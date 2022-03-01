ОККО зняла обмеження на продаж дизпального
Мережа автозаправних станцій ОККО послабила обмеження на продаж автомобільного пального, введені кілька днів тому.
Про це повідомляється на сторінці ОККО у Facebook.
"Від сьогодні всі наші працюючі АЗК по всій Україні готові знову заправляти дизельним пальним без обмежень в об’ємі. Тобто опція "до повного" знову доступна.
Київ та область: збільшено можливий об’єм заправки "92" та "95" бензинами до 50 літрів на одне приватне авто", – ідеться в повідомленні.
Зазначається, що розрахуватися можна готівкою і банківськими картками за умови відсутності технічних несправностей системи.
Які АЗК наразі працюють – можна дізнатися за телефоном 0 800 501 101 та за посиланням.
Економічна правда
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