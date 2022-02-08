УЗ призначає експериментальний поїзд зі Львова до Коломиї

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"Укрзалізниця" з 28 лютого призначає експериментальне курсування дизель-поїзда № 812/813 Львів – Тернопіль – Чернівці – Коломия.

Про це повідомляє прес-служба УЗ.

Зазначається, що поїзд курсуватиме по буднях.

Він виїжджатиме зі Львова о 07:17, з Тернополя о 09:10, з Чернівців о 13:33 та прибуватиме до Коломиї о 14:34. Зворотно виїзд з Коломиї о 16:03, з Чернівців о 17:12, з Тернополя о 21:38 та прибуття до Львова о 23:27.

"Таким чином, поїзд долатиме відстань від Чернівців до Львова трохи більше ніж за 6 годин, сполучатиме обласні центри Галичини та Буковини з містами Чортків, Заліщики, селищем Кострижівка, станцією Стефанешти та іншими населеними пунктами. Маршрут обслуговуватиме комфортабельний тривагонний поїзд ДПКр-3 2021 року виробництва.

Також на час планового технічного огляду та поточного ремонту дизель-поїзда, що наразі курсує маршрутом "Прикарпатського експреса" № 807/808 Ківерці – Коломия, з 14 по 24 лютого цей маршрут обслуговуватиме інший дизель-поїзд з маршруту "Буковельського експреса" № 809/810 Львів – Ясіня", - йдеться у повідомленні.

До графіка й маршруту курсування "Прикарпатського експреса" внесуть тимчасові зміни: він курсуватиме за звичним графіком у напрямку Ківерців 14-16 та 22-23 лютого, а в напрямку Коломиї - 15-17 та 23-24 лютого.

"14 та 21 лютого "Прикарпатський експрес" курсуватиме за скороченим маршрутом Львів – Коломия, а 17 та 24 лютого – Коломия – Львів.

"Буковельський експрес" продовжить курсування звичним для себе маршрутом по п'ятницях, суботах та неділях", - додали в УЗ.

У компанії нагадали, що торік придбали 3 нові дизель-поїзди ДПКр-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу. Цього року компанія планує отримати щонайменше два аналогічні дизель-поїзди та в березні-квітні розширити мережу курсування регіональних експресів.

Економічна правда