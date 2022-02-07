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В Україні хочуть трансформувати харчові системи 

Понеділок, 7 лютого 2022, 14:54
 
unsplash

Президент Володимир Зеленський доручив уряду розробити план трансформації продовольчих систем в Україні до 2030 року.

Про це йдеться в указі №41/2022.

А саме, план повинен бути розроблений за участю, зокрема, міжнародних експертів та з урахуванням Цілей сталого розвитку ООН на період до 2030 року. 

План визначатиме національні пріоритети трансформації продовольчих систем, серед яких – здорове харчування, дружнє до довкілля виробництво, стійкість до ринкової нестабільності та доступність харчових продуктів для всіх груп населення.

Крім того, уряд має передбачити у своєму плані запровадження моніторингу реалізації таких пріоритетів з обов'язковим оприлюдненням результатів такого моніторингу щороку.

Ці пріоритети мають бути врахованими у прогнозних і програмних документах та проектах нормативно-правових актів щодо продовольчої безпеки та якості харчових продуктів. Передусім – у сферах сільського господарства.

Економічна правда

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продовольство

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