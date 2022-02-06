У США будують дорогу, яка зможе заряджати авто

У Детройті будується ділянка дороги протяжністю 1,6 км, яка зможе заряджати електромобілі під час руху - якщо власники встановлять спеціальний приймач.

Про це пише businessinsider.

Штат Мічиган планує виділити 1,9 мільйона доларів на проект, який за словами компанії, буде повністю запущений до 2023 року.

Проїжджа частина заряджатиме електромобілі незалежно від того, чи знаходяться вони в русі або на зупинці, за допомогою процесу, що називається індуктивною зарядкою, який використовує магнітну частоту для передачі енергії від металевих котушок, закопаних під дорогою, до спеціального приймача на електромобілі.

За оцінками аналітиків, встановлення спеціального приймача коштуватиме від 3000 до 4000 доларів за автомобіль. Проте у компанії сподіваються наблизити ціну до 1000–1500 доларів.