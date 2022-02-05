У 2021 муніципалітетам позичили понад 18 мільярдів

У 2021 році муніципалітетам позичили загалом 18,2 мільярдів, найбільше кредитів вони отримали від держбанків.

Про це йдеться у публікації SOE Weekly для ЕП з посиланням на дані Мінфіну.

Так виглядає розбивка позик:

61,5% (11,2 млрд грн) у державних банків;

29,6% (5,4 млрд грн) у міжнародних фінансових організацій;

5,0% (0,9 млрд грн) у приватних банків;

3,9% (0,7 млрд грн) у Мінфіну.

З кредитів, наданих державними банками:

39% (4,3 млрд грн) надав "Ощадбанк";

34% (3,8 млрд грн) надав "Укрексімбанк";

27% (3,0 млрд грн) надав "Укргазбанк".

"ПриватБанк" був єдиним державним банком, який не кредитував муніципалітети.

"Муніципалітети можуть позичати гроші на суспільні блага, виправляючи недоліки ринку. Наприклад, вони можуть брати кредити на будівництво доріг чи інші інфраструктурні роботи, коли застави немає, а банки не готові пропонувати такі кредити інакше.

Проте розраховувати виключно на державні банки щодо таких кредитів немає сенсу. Велика концентрація кредитів може бути ознакою особливих умов, порушенням рівних умов або політичним втручанням, що може стати втручанням у корпоративне управління банків", - зазначили аналітики.