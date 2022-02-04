Всі розділи
Укр / Рус

РФ постачатиме в Китай 10 мільярдів кубів газу на рік

П'ятниця, 4 лютого 2022, 14:30
 
фото: кремля

Росія за новим контрактом з Китаєм постачатиме до КНР 10 млрд кубів газу на рік з Далекого Сходу.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін під час зустрічі з головою КНР Сі Цзіньпінем у Пекіні перед церемонією відкриття Олімпіади.

Згодом "Газпром" і "Роснефть" оголосили про нові контракти з китайською CNPC.

Відповідно до контракту, "Роснефть" поставить до Китаю 100 млн тонн нафти через Казахстан протягом 10 років. 

У РФ додали, що до Китаю було поставлено 445 млн т нафти з 2005 року. 

"До нашої сьогоднішньої зустрічі і наші нафтовики підготували дуже хороші нові рішення щодо постачання вуглеводнів до Китайської Народної Республіки, і у газовій галузі зробили ще один крок уперед, я маю на увазі новий контракт на постачання газу до Китаю з Далекого Сходу Росії по 10 млрд куб. м на рік", - заявив Путін.

Передбачається, що після виходу проєкту на повну потужність обсяг постачання російського трубопровідного газу до Китаю має сягнути 48 млрд куб. м на рік.

Економічна правда 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Росія Газпром газ Китай

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Банки РФ втратили майже 200 мільярдів рублів на тлі загрози вторгнення Росії в Україну 28 січня 2022, 18:30
Блекаут, відключення мобільного зв'язку та інтернету: чи можливо це та як діяти 27 січня 2022, 17:00
Заборона криптовалют у РФ: стала відома позиція Путіна – ЗМІ 27 січня 2022, 16:50
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті