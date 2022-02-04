Передати право на користування авто можна буде через "Дію"
Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск на Diia Summit 8 лютого нову послугу для водіїв - "шеринг" техпаспорту у додатку "Дія".
Про це він написав у Telegram.
"Наприклад, ви зможете за кілька кліків поділитися документом зі своїм чоловіком або дружиною", - пояснив він.
За його словами, послуга вже у бета-тесті.
"Ви також можете допомогти нам зробити її ще кращою та зручнішою. Реєструйтеся на бету тут (https://team2.diia.gov.ua/), чекайте на листи з інструкцією", - додав Федоров.
8 лютого пройде Diia Summit - онлайн-презентація нових електронних послуг.
Серед спікерів - президент Володимир Зеленський та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Як пояснили в "Дії", послуга належний користувач створена, щоб українці могли передати право на користування своїм авто іншій людині.
"Ця послуга стане вам в пригоді, зважаючи на нові правила для водіїв та появу фото- та відеофіксації. З належним користувачем відповідальність за порушення ПДР нестиме саме водій авто, а не власник", - додають там.
"Раніше призначити належного користувача можна було офлайн у сервісному центрі МВС або ж онлайн у кабінеті водія. Зараз ми тестуємо можливість зробити це в Дії за кілька кліків", - йдеться у повідомленні.
Що потрібно для участі в бета-тесті:
- паспорт у Дії — закордонний або ж ID-картка
- для власника: техпаспорт транспортного засобу, на якого буде призначено належного користувача
- для належного користувача: водійське посвідчення відповідної категорії.
Заяву на належного користувача в Дії мають подавати 2 людини - власник авто та водій, що хоче стати належним користувачем.
Щоб зареєструватися на бета-тестування, потрібно залишити свої контактні дані за посиланням: https://team2.diia.gov.ua.
Згодом надійде лист із покроковими інструкціями на пошту.
Економічна правда
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