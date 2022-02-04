Передати право на користування авто можна буде через "Дію"

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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров анонсував запуск на Diia Summit 8 лютого нову послугу для водіїв - "шеринг" техпаспорту у додатку "Дія".

Про це він написав у Telegram.

"Наприклад, ви зможете за кілька кліків поділитися документом зі своїм чоловіком або дружиною", - пояснив він.

За його словами, послуга вже у бета-тесті.

"Ви також можете допомогти нам зробити її ще кращою та зручнішою. Реєструйтеся на бету тут (https://team2.diia.gov.ua/), чекайте на листи з інструкцією", - додав Федоров.

8 лютого пройде Diia Summit - онлайн-презентація нових електронних послуг.

Серед спікерів - президент Володимир Зеленський та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Як пояснили в "Дії", послуга належний користувач створена, щоб українці могли передати право на користування своїм авто іншій людині.

"Ця послуга стане вам в пригоді, зважаючи на нові правила для водіїв та появу фото- та відеофіксації. З належним користувачем відповідальність за порушення ПДР нестиме саме водій авто, а не власник", - додають там.

"Раніше призначити належного користувача можна було офлайн у сервісному центрі МВС або ж онлайн у кабінеті водія. Зараз ми тестуємо можливість зробити це в Дії за кілька кліків", - йдеться у повідомленні.

Що потрібно для участі в бета-тесті:

паспорт у Дії — закордонний або ж ID-картка

для власника: техпаспорт транспортного засобу, на якого буде призначено належного користувача

для належного користувача: водійське посвідчення відповідної категорії.

Заяву на належного користувача в Дії мають подавати 2 людини - власник авто та водій, що хоче стати належним користувачем.

Щоб зареєструватися на бета-тестування, потрібно залишити свої контактні дані за посиланням: https://team2.diia.gov.ua.

Згодом надійде лист із покроковими інструкціями на пошту.

Економічна правда