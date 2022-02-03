США планують використовувати робопсів Ghost Robotics для патрулювання кордону з Мексикою

фото: DHS

Управління науки і технологій Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS) тестує чотириногих роботів компанії Ghost Robots для охорони кордону з Мексикою.

Про це повідомляється на сайті відомства.

Так, йдеться про патрулювання місцевості, де людям складно працювати: гори та пустелі з екстремальними температурами - наприклад, в Ель-Пасо.

Роботи Ghost Robots Q-UGV успішно проходять усі етапи тестів - вони, найбільш імовірно, стануть помічниками агентів митної і прикордонної служб.

Планується, що роботи допомогатимуть виявляти контрабандистів, нелегалів, злочинців і наркокурʼєрів.

Вони, зокрема оснащені 360-градусною камерою, тепловізорами, приладами нічного бачення, камерою масштабування і різними датчиками.

При цьому, конкретні терміни розгортання роботів на кордоні поки не повідомляються.

фото: DHS

Раніше компанія Ghost Robots оснащувала робособак безпілотною гвинтівкою спеціального призначення.

Вона може з високою точністю стріляти на відстань до 1200 метрів. Але основна мета їх використання на кордоні - патрулювання.

Роботи Q-UGV від Ghost Robots закупили армія США, ВПС і Корпус морської піхоти.



Економічна правда