США планують використовувати робопсів Ghost Robotics для патрулювання кордону з Мексикою
Управління науки і технологій Міністерства внутрішньої безпеки США (DHS) тестує чотириногих роботів компанії Ghost Robots для охорони кордону з Мексикою.
Про це повідомляється на сайті відомства.
Так, йдеться про патрулювання місцевості, де людям складно працювати: гори та пустелі з екстремальними температурами - наприклад, в Ель-Пасо.
Роботи Ghost Robots Q-UGV успішно проходять усі етапи тестів - вони, найбільш імовірно, стануть помічниками агентів митної і прикордонної служб.
Планується, що роботи допомогатимуть виявляти контрабандистів, нелегалів, злочинців і наркокурʼєрів.
Вони, зокрема оснащені 360-градусною камерою, тепловізорами, приладами нічного бачення, камерою масштабування і різними датчиками.
При цьому, конкретні терміни розгортання роботів на кордоні поки не повідомляються.
Раніше компанія Ghost Robots оснащувала робособак безпілотною гвинтівкою спеціального призначення.
Вона може з високою точністю стріляти на відстань до 1200 метрів. Але основна мета їх використання на кордоні - патрулювання.
Роботи Q-UGV від Ghost Robots закупили армія США, ВПС і Корпус морської піхоти.
Економічна правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua