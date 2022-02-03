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США шукають запас газу для Європи у разі агресії РФ

Четвер, 3 лютого 2022, 09:55
 
getty images

Адміністрація президента США Джо Байдена веде перемовини з країнами світу щодо постачань газу до країн Європи у разі російської агресії.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнаних співрозмовників.

Штати шукають доступний обсяг газу, який можна було би поставити до європейських країн у разі, якщо реалізується ризик російського вторгнення в Україну. 

Серед країн, до яких звернулися Штати – Китай, проте ці перемовини не були результативними. Аналогічні розмови Адміністрація Байдена та представники європейських країн мали з Японією, Південною Кореєю та Індією.

На відміну від нафти, світовий ринок газу не володіє значним обсягом вільних потужностей, а видобуток неможливо збільшити у короткий термін. Відтак США звертаються до країн-імпортерів газу, зокрема, з проханням перенаправити чинні контракти до Європи у разі необхідності.

Наразі Європа залежна від російського газу на близько 40% усіх поставок, тож у разі, якщо РФ вдасться до повномасштабного вторгення в Україну, регіон може залишитися без блакитного палива. 

Білий дім також звернувся до таких країн-експортерів газу як Катар, Нігерія, Єгипет, Лівія та до алжирських компаній щодо збільшення видобутку у разі реалізації такого сценарію.

Нагадуємо

Євросоюз готовий співпрацювати зі США, Катаром та Азербайджаном у питаннях постачання газу, якщо Росія вирішить скоротити або зупинити постачання до ЄС.

Економічна правда

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США газ ЄС

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