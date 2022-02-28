Держслужба з надзвичайних ситуацій інформуватиме українців через СМС

Державна служба з надзвичайних ситуацій відтепер інформує громадян через СМС-повідомлення, їхнім відправником є DSNS UKR.

Про це повідомила пресслужба операторів, з яким співпрацює ДСНС – Kyivstar та Vodafone.

Повідомлення почали відправляти з 27 лютого. SMS будуть надходити від імені DSNS UKR – це офіційне джерело SMS-інформування від ДСНС для абонентів Київстар та Vodafone. Такі повідомлення приходять з урахуванням району перебування.

Державна служба також працює над тим, щоб абоненти й інших мобільних операторів могли отримувати такі повідомлення вже найближчим часом.

"Таким чином, ДСНС та Київстар допомагатимуть громадянам отримувати життєво важливу інформацію та рекомендації якомога швидше, коли у людей може не бути доступу до інтернету або вони не можуть самостійно та швидко перевірити її", – пишуть у службі.