FlixBus зробив квитки з польських Перемишля і Жешува безкоштовними для українців
Міжнародний автобусний оператор FlixBus заявив, що дозволив безкоштовно отримати квитки на поїздки з Перемишля і Жешува для всіх українців, які перебувають в Польщі.
Про це компанія повідомила в Instagram.
Перемишль розташований на кордоні з Україною, а Жешув - найближче до України велике місто в Польщі.
Щоб отримати квиток, варто надіслати запит на електронну адресу service@flixbus.com.ua.
Яку інформацію потрібно надіслати:
- Обов’язково вказати тему листа "Ukraine".
- Вказати місто відправлення: Перемишель або Жешув.
- Вказати час та дату відправлення. Графік можна дізнатися на сайті FlixBus.
- Вказати місце прибуття.
- Вказати Ім’я та прізвище, електронну пошту та номер телефон.
"Після відправки електронного листа на вищезгадану поштову скриньку ви можете отримати автоматичну відповідь – будь ласка, проігноруйте її та дочекайтеся, поки з вами зв’яжеться наша служба підтримки клієнтів.
Наша команда обслуговування клієнтів оброблятиме запити з найвищим пріоритетом, однак у разі великої кількості запитів, будь ласка, майте на увазі, що ми не зможемо відповісти негайно – очікування вашого квитка може зайняти до кількох годин", - йдеться у повідомленні.
Економічна правда
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