FlixBus зробив квитки з польських Перемишля і Жешува безкоштовними для українців

Міжнародний автобусний оператор FlixBus заявив, що дозволив безкоштовно отримати квитки на поїздки з Перемишля і Жешува для всіх українців, які перебувають в Польщі.

Про це компанія повідомила в Instagram.

Перемишль розташований на кордоні з Україною, а Жешув - найближче до України велике місто в Польщі.

Щоб отримати квиток, варто надіслати запит на електронну адресу service@flixbus.com.ua.

Яку інформацію потрібно надіслати:

Обов’язково вказати тему листа "Ukraine".

Вказати місто відправлення: Перемишель або Жешув.

Вказати час та дату відправлення. Графік можна дізнатися на сайті FlixBus.

Вказати місце прибуття.

Вказати Ім’я та прізвище, електронну пошту та номер телефон.

"Після відправки електронного листа на вищезгадану поштову скриньку ви можете отримати автоматичну відповідь – будь ласка, проігноруйте її та дочекайтеся, поки з вами зв’яжеться наша служба підтримки клієнтів.

Наша команда обслуговування клієнтів оброблятиме запити з найвищим пріоритетом, однак у разі великої кількості запитів, будь ласка, майте на увазі, що ми не зможемо відповісти негайно – очікування вашого квитка може зайняти до кількох годин", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда