Всі розділи
Укр / Рус

FlixBus зробив квитки з польських Перемишля і Жешува безкоштовними для українців

Понеділок, 28 лютого 2022, 18:29

Міжнародний автобусний оператор FlixBus заявив, що дозволив безкоштовно отримати квитки на поїздки з Перемишля і Жешува для всіх українців, які перебувають в Польщі.

Про це компанія повідомила в Instagram.

Перемишль розташований на кордоні з Україною, а Жешув - найближче до України велике місто в Польщі.

Щоб отримати квиток, варто надіслати запит на електронну адресу service@flixbus.com.ua. 

Яку інформацію потрібно надіслати:

  • Обов’язково вказати тему листа "Ukraine".
  • Вказати місто відправлення: Перемишель або Жешув. 
  • Вказати час та дату відправлення. Графік можна дізнатися на сайті FlixBus.
  • Вказати місце прибуття.
  • Вказати Ім’я та прізвище, електронну пошту та номер телефон.

"Після відправки електронного листа на вищезгадану поштову скриньку ви можете отримати автоматичну відповідь – будь ласка, проігноруйте її та дочекайтеся, поки з вами зв’яжеться наша служба підтримки клієнтів.

Наша команда обслуговування клієнтів оброблятиме запити з найвищим пріоритетом, однак у разі великої кількості запитів, будь ласка, майте на увазі, що ми не зможемо відповісти негайно – очікування вашого квитка може зайняти до кількох годин", - йдеться у повідомленні.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

авто транспорт Польща

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Volvo припиняє виробництво та продаж автомобілів в Росії 28 лютого 2022, 17:50
Найбільший виробник вантажівок у світі Daimler Truck припиняє співпрацю з Камазом 28 лютого 2022, 16:26
Страхові компанії спростили придбання полісів "Зелена карта" 27 лютого 2022, 11:00
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті