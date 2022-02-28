"Київхліб" забезпечує хлібом усі райони Києва

Найбільший столичний виробник хліба та хлібобулочних виробів "Київхліб" працює у штатному режимі та забезпечує хлібом усі райони Києва, проте логістика за межі міста обмежена.

Про це повідомляється у пресрелізі компанії.

"Працюємо та продовжуємо випікати хліб, наші підприємства не зупинилися ні на хвилину. Сьогодні наші водії довезли хліб до кожного району Києва.

Поки що ми не можемо доставляти свою продукцію за межі столиці через обстріли та пошкоджені автомагістралі, але віримо, що дуже скоро це зробимо. Логістика налаштовується, розвозяться запаси, фабрики працюють", – йдеться у повідомленні.

"Київхліб" уточнила, що з початку війни з Росією 24 лютого передало киянам, силам київської територіальної оборони та військовим понад 50 тис буханців хліба.

За даними Єдиного держреєстру юросіб та фізосіб-підприємців, кінцевими бенефіціарами "Київхлібу" є громадянин Великої Британії Марк Родес та громадянин Ізраїлю Александр Волченко.