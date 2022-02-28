Україна офіційно спрямувала у Брюссель заявку на членство в ЄС

Президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України в ЄС – документ вже в дорозі в Брюссель.

Про це написав заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга у Twitter.

"Щойно Президент України Володимир Зеленський підписав історичний документ -заявку на членство України в Європейському Союзі. Разом із Головою ВРУ Русланом Стефанчуком та Прем’єр-міністром Украіни Денисом Шмигалем підписано також Спільну заяву. Документи вже по дорозі в Брюсель! Слава Україні!" - написав він.

Щойно Президент України В.Зеленський підписав історичний документ -заявку на членство України в Європейському Союзі.

Разом із Головою ВРУ Р.Стефанчуком та Прем’єр -міністром України Д.Шмигалем підписано також Спільну заяву.

Документи вже по дорозі в Брюсель!

Слава Україні! pic.twitter.com/tzyKc5ZYGc — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) February 28, 2022

Відповідно до процедури, заявка на членство у ЄС повинна бути направлена головуванню Ради Євросоюзу. Зараз Раду очолює Франція.

Співрозмовник зазначив, що процедура розгляду заявки України може бути важливою для президента Зеленського з огляду на те, що це питання може бути потенційно використане на переговорах з РФ, оскільки Євросоюз - це проєкт, який базується на основі миру та вирішення конфлікту шляхом діалогу.

Після вторгнення Росії кілька країн ЄС закликали надати Україні перспективу членства, а Словаччина запропонувала створити спеціальну процедуру для приєднання України до ЄС.

Напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що вважає Україну "однією з нас" і хоче бачити її у ЄС. Попри це, вона не стала уточнювати, якими є шанси України на вступ до ЄС, особливо за прискореною програмою.

Високий представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Україна має чітко європейську перспективу, але зараз "ми повинні боротися з агресією".

Європейська правда