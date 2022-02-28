США заборонили операції з центробанком і Мінфіном РФ

США запровадили додаткові санкції проти РФ, заборонивши американцям вести справи з центробанком Росії, були запроваджені санкції проти Мінфіну РФ і Фонду національного добробуту.

Про це йдеться у заяві Мінфіну США.

"Сьогодні Мінфін США заборонив громадянам Сполучених Штатів здійснювати операції з Центральним банком Російської Федерації, Фондом національного багатства Російської Федерації та Міністерством фінансів Росії. Ця дія фактично знерухомлює будь-які активи Центрального банку Російської Федерації, які зберігаються в Сполучених Штатах або у громадян США, де б вони не знаходилися" - йдеться у заяві.

Крім того, за вказівкою президента Джо Байдена, Мінфін ввів санкції щодо ключового російського суверенного фонду, Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), який має відношення до фінансової системи Сполучених Штатів, і його головного виконавчого директора (генерального директора) Кирила Дмитрієва, відомого союзника Путіна. Путін і його найближче оточення довго покладалися на РФПІ і Дмитрієва для залучення коштів за кордоном, у тому числі в Сполучених Штатах.

"Безпрецедентні дії, які ми вживаємо сьогодні, суттєво обмежують здатність Росії використовувати активи для фінансування своєї дестабілізуючої діяльності та спрямовані на кошти, від яких залежать Путін та його найближче оточення, і якими фінансується вторгнення в Україну", – заявила міністр фінансів Джанет Л. Єллен. "Сьогодні, у координації з партнерами та союзниками, ми виконуємо ключові зобов’язання щодо обмеження доступу Росії до цих цінних ресурсів" - додала вона.

Сьогодні Мінфін також видав нову Директиву 4 під E.O. № 14024 "Заборони, пов'язані з операціями за участю Центрального банку Російської Федерації, Фонду національного добробуту Російської Федерації та Міністерства фінансів Російської Федерації" . Відповідно до директиви, громадянам Сполучених Штатів забороняється брати участь у будь-яких операціях за участю Центрального банку Російської Федерації, Фонду національного добробуту Російської Федерації або Міністерства фінансів Російської Федерації.

Директива перешкоджатиме спробам Росії підтримати свою валюту, яка швидко знецінюється, обмежуючи глобальні поставки рубля та доступ до резервів, які Росія може спробувати обміняти для підтримки рубля.

Як повідомлялося, Мінфін Британії у понеділок оголосив про санкції проти російського Центробанку.

Нагадаємо, в ніч на неділю лідери Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, Великобританії, Канади та США оголосили про новий потужний набір економічних санкцій, який включає відключення від платіжної системи SWIFT та заборону продажу "золотих паспортів" заможним росіянам.

Детальніше про нові санкції читайте у статті Операція "ізоляція": чого чекати Путіну та як Росія обходитиме SWIFT-санкції.

Європейська правда