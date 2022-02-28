YouTube заблокував пропагандистські російські канали в Україні

Медіасервіс YouTube заблокував трансляцію російських "Первый канал", "Россия 24", "Россия 1", TASS, "РИА новости", РБК, "Телеканал звезда" і ще низки каналів на території України.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Тепер окупант не зможе розповсюджувати та навязувати свої фейки в нашій країні. Дякуємо YouTube за це рішення. Це великий крок до нашої спільної перемоги", – ідеться в повідомленні.

Економічна правда