YouTube заблокував пропагандистські російські канали в Україні
Понеділок, 28 лютого 2022, 15:54
Медіасервіс YouTube заблокував трансляцію російських "Первый канал", "Россия 24", "Россия 1", TASS, "РИА новости", РБК, "Телеканал звезда" і ще низки каналів на території України.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
"Тепер окупант не зможе розповсюджувати та навязувати свої фейки в нашій країні. Дякуємо YouTube за це рішення. Це великий крок до нашої спільної перемоги", – ідеться в повідомленні.
Економічна правда
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