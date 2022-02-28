Відключення РФ від SWIFT змусить світ друкувати більше доларів

Відключення російських банків від системи SWIFT призведе до гігантських заборгованостей, тож центробанкам доведеться шукати спосіб наповнити глобальну фінансову систему грошима.

Про це розповів стратег Credit Suisse Group Золтан Позсар, повідомляє Bloomberg.

За його словами, рішення виключити різних російських кредиторів від системи SWIFT може призвести до прострочених платежів та гігантських овердрафтів у міжнародній банківській системі, що спонукатиме регуляторів відновити операції з постачання доларів на ринок.

На думку Позсара, поточних надлишкових резервів і механізмів зворотного РЕПО буде недостатньо для цих цілей.

Як наслідок, зокрема, Федеральна резервна система, яка готувалася почати політику кількісного посилення і підвищити облікову ставку, може насправді спочатку анонсувати новий антикризовий пакет.

Нагадуємо:

Лідери Європейської комісії, Франції, Німеччини, Італії, Великобританії, Канади та США оголосили про новий потужний набір економічних санкцій, до якого входять відключення від платіжної системи SWIFT і заборона продажу "золотих паспортів" заможним росіянам.