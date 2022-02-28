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Японія може обмежити доступ до фінансових активів Росії

Понеділок, 28 лютого 2022, 14:37

Японія заявила, що приєднається до санкцій проти Центробанку Російської Федерації. У Японії можуть зберігатись активи окупантів.

Про це пише The Bell.

"Це може бути суттєво. ЦБ РФ публічно не розкриває, у яких саме активах він розміщував долари.

Він міг вкластися й у доларові облігації Банку розвитку Японії, оскільки частка активів ЦБ у японських ієнах нижче, ніж частка активів у юрисдикції Японії, випливає з доступних даних Банку Росії про структуру резервів", – пишуть журналісти.

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РФ Японія санкції

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