Японія може обмежити доступ до фінансових активів Росії

Японія заявила, що приєднається до санкцій проти Центробанку Російської Федерації. У Японії можуть зберігатись активи окупантів.

Про це пише The Bell.

"Це може бути суттєво. ЦБ РФ публічно не розкриває, у яких саме активах він розміщував долари.

Він міг вкластися й у доларові облігації Банку розвитку Японії, оскільки частка активів ЦБ у японських ієнах нижче, ніж частка активів у юрисдикції Японії, випливає з доступних даних Банку Росії про структуру резервів", – пишуть журналісти.