Японія може обмежити доступ до фінансових активів Росії
Понеділок, 28 лютого 2022, 14:37
Японія заявила, що приєднається до санкцій проти Центробанку Російської Федерації. У Японії можуть зберігатись активи окупантів.
Про це пише The Bell.
"Це може бути суттєво. ЦБ РФ публічно не розкриває, у яких саме активах він розміщував долари.
Він міг вкластися й у доларові облігації Банку розвитку Японії, оскільки частка активів ЦБ у японських ієнах нижче, ніж частка активів у юрисдикції Японії, випливає з доступних даних Банку Росії про структуру резервів", – пишуть журналісти.
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